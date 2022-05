Aborto, l'Oklahoma vieta l'interruzione di gravidanza. Il governatore repubblicano: 'Sono orgoglioso' (Di giovedì 26 maggio 2022) L'Oklahoma ha firmato la legge più restrittiva di tutti gli Stati Uniti in materia di Aborto, vietando l'interruzione di gravidanza sin dal concepimento e permettendola solo nei rari casi in cui è ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022) L'ha firmato la legge più restrittiva di tutti gli Stati Uniti in materia dindo l'disin dal concepimento e permettendola solo nei rari casi in cui è ...

Adnkronos : #Aborto vietato in #Oklahoma: il governatore Kevin Stitt firma la legge più restrittiva di tutti gli Usa. - Agenzia_Ansa : L'Oklahoma vara la legge più restrittiva sull'aborto: vieta l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione e c… - guttolo : Per dirvi quanto è arretrato il Texas: le donne texane per abortire andavano in Oklahoma #Texas #Oklahoma #aborto - romait_it : Usa. Oklahoma, firmata la legge più restrittiva sull'#Aborto: 'Sempre schierati per la vita' -… - Frankf1842 : RT @Adnkronos: #Aborto vietato in #Oklahoma: il governatore Kevin Stitt firma la legge più restrittiva di tutti gli Usa. -