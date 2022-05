Voci dal carcere: a Pozzuoli va in scena la poesia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Su proposta di Adriana Intilla, funzionaria giuridico-pedagogica della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, le insegnanti della scuola carceraria, capitanate dalla prof. Angela Cicala, hanno portato in scena un commovente spettacolo dal titolo “Nudarsi – Incroci di poesia”. Alcune detenute, insieme a due attrici, Anna e Clara Bocchino e alla musicista Marilena Vitale, sono state protagoniste di un’interpretazione drammatizzata. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Su proposta di Adriana Intilla, funzionaria giuridico-pedagogica della Casa Circondariale Femminile di, le insegnanti della scuola carceraria, capitanate dalla prof. Angela Cicala, hanno portato inun commovente spettacolo dal titolo “Nudarsi – Incroci di”. Alcune detenute, insieme a due attrici, Anna e Clara Bocchino e alla musicista Marilena Vitale, sono state protagoniste di un’interpretazione drammatizzata. Il Blog di Giò.

