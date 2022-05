Violenza su donne: Conzatti (Iv), 'ok unanime a percorsi uomini violenti' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La Risoluzione sui percorsi trattamentali per gli uomini autori di Violenza è stata sottoscritta da tutti i gruppi politici sia di maggioranza che di opposizione del Senato. È una data storica quella in cui si dice: la Violenza è un problema ed una responsabilità degli uomini che la agiscono". Così in una nota la Senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti, segretaria della Commissione femminicidio e Relatrice del provvedimento sui percorsi di trattamento per uomini autori di Violenza. "Se 7 milioni di donne in Italia subiscono una qualche forma di Violenza nel corso della loro vita, ci sono altrettanti uomini che la agiscono. uomini che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La Risoluzione suitrattamentali per gliautori diè stata sottoscritta da tutti i gruppi politici sia di maggioranza che di opposizione del Senato. È una data storica quella in cui si dice: laè un problema ed una responsabilità degliche la agiscono". Così in una nota la Senatrice di Italia Viva, Donatella, segretaria della Commissione femminicidio e Relatrice del provvedimento suidi trattamento perautori di. "Se 7 milioni diin Italia subiscono una qualche forma dinel corso della loro vita, ci sono altrettantiche la agiscono.che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : CANNES | Protesta femminista sul red carpet, srotolato un lenzuolo bianco con i nomi di 129 donne vittime della vio… - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - FiorellaMannoia : Sono felice e onorata di avere con me @CapaSound per questo evento a Campovolo di Una.Nessuna.Centomila. Sarà una… - QuiNewsPisa : Picchiata a sangue dal compagno - badmoodbadways : RT @B0ARSH3AD: gli uomini si interessano a episodi di violenza subiti da altri uomini solo per poter dire robe come 'eh ma se fosse success… -