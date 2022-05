Ultime Notizie Roma del 25-05-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio la redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in primo piano Chiama il 91 esimo giorno di guerra diversi esplosioni sono state segnalate da testimone correre in piena notte alzato riesce a Lori fa schifo Independent spiegando I Russi Hanno lanciato quattro mesi di contro la città uno dei quali è riuscita a distruggere la difesa aerea nel Raid almeno un morto e tre feriti le sirene antiaeree hanno suonato intorno alle 3:20 ora locale 420 in Italia e le esplosioni sono stati segnalati dopo le 5 lo Stato maggiore dell’esercito farina avevo avvertito che lui si erano pronti a riprendere l’offensiva nel frattempo in un video pubblicato su telegram risuona la denuncia del dell’amministrazione militare regionale di Lugano l’esercito Russo ha deciso di distruggere ...