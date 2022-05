Tutto sul trattamento ideale per purificare la pelle e riattivare il turnover cellulare (Di mercoledì 25 maggio 2022) La pulizia del viso con ultrasuoni è una tecnica che utilizza una spatola vibrante ad alta frequenza per effettuare una rimozione efficace delle cellule morte superficiali. Le vibrazioni riattivano il microcircolo e vanno a stimolare anche la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico endogeno. L’effetto è “flash” immediato, e dona al viso un aspetto ringiovanito e luminoso. Il Dottor Domenico Ventura, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica a Milano, svela quello che c’è da sapere su questa tecnica e quando è meglio eseguirla. Pulizia viso. Step e prodotti per farla a casa guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) La pulizia del viso con ultrasuoni è una tecnica che utilizza una spatola vibrante ad alta frequenza per effettuare una rimozione efficace delle cellule morte superficiali. Le vibrazioni riattivano il microcircolo e vanno a stimolare anche la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico endogeno. L’effetto è “flash” immediato, e dona al viso un aspetto ringiovanito e luminoso. Il Dottor Domenico Ventura, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica a Milano, svela quello che c’è da sapere su questa tecnica e quando è meglio eseguirla. Pulizia viso. Step e prodotti per farla a casa guarda le foto ...

