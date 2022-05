Stragi di mafia: a Report i collegamenti con terrorismo e servizi. E spunta la foto di Rosa Belotti (Di mercoledì 25 maggio 2022) A trent’anni dagli attentati terroristici di estrema destra e dalle Stragi di mafia manca ancora una piena verità giudiziaria. Come quella sulle possibili connessioni tra il terrorismo di destra, gli omicidi eccellenti di Cosa nostra e alcuni apparati dello Stato. Proprio su questo legame si è concentrata la puntata di Report andata in onda lunedì 23 maggio, nel giorno del trentennale della strage di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone. E dove è comparso anche il nome di Rosa Belotti, la 57enne di Albano sant’Alessandro sospettata di aver guidato l’auto che, parcheggiata in via Palestro a Milano e carica di tritolo, è esplosa nella notte del 27 luglio 1993 provocando la morte di cinque persone. L’inchiesta, condotta da Paolo Mondani di Report, segue varie ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) A trent’anni dagli attentati terroristici di estrema destra e dalledimanca ancora una piena verità giudiziaria. Come quella sulle possibili connessioni tra ildi destra, gli omicidi eccellenti di Cosa nostra e alcuni apparati dello Stato. Proprio su questo legame si è concentrata la puntata diandata in onda lunedì 23 maggio, nel giorno del trentennale della strage di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone. E dove è comparso anche il nome di, la 57enne di Albano sant’Alessandro sospettata di aver guidato l’auto che, parcheggiata in via Palestro a Milano e carica di tritolo, è esplosa nella notte del 27 luglio 1993 provocando la morte di cinque persone. L’inchiesta, condotta da Paolo Mondani di, segue varie ...

demagistris : Solidarietà a #report,a @SigfridoRanucci e @paolomondani per la perquisizione subita oggi.Dopo 30 anni dalle stragi… - reportrai3 : -Questa fonte tra le due stragi del 1992 le dice che si svolgerà un summit di mafia -Provenzano, Messina Denaro, Ba… - reportrai3 : Abbiamo letto la strategia della tensione degli anni '70 e '80 distinguendoli dalle stragi di mafia dei primi anni… - LinaPenny1 : RT @Mov5Stelle: A 30 anni di distanza dalle stragi di mafia in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino, ribadiamo ciò che abbiamo sempr… - madiacinzia2 : RT @reportrai3: I giornali di oggi raccontano quanto accaduto dopo la messa in onda dell'inchiesta di Paolo Mondani 'La bestia nera' sul po… -