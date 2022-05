Strage in Texas, le vittime erano tutte nella stessa classe: «Il killer ha detto ai bambini: “State per morire”» (Di mercoledì 25 maggio 2022) I bambini e le due maestre uccise nella Strage di ieri, 24 maggio, nella scuola Robb di Uvalde, in Texas, erano tutti nella stessa classe. A darne notizia è la Cnn. Si tratta di una quarta elementare, con alunni tra i 9 e i 10 anni. In totale sono 21 le vittime accertate di della sparatoria a opera del killer 18enne Salvador Ramos – 19 bambini e due adulti. Decine i feriti, anche in gravi condizioni: tra loro la nonna del attentatore, poi ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco all’esterno della scuola, che aveva tentato di fermarlo quando l’ha visto uscire di casa armato. La testimonianza La nonna di una delle bambine rimaste uccise (la piccola Amerie Jo Garza) ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ie le due maestre uccisedi ieri, 24 maggio,scuola Robb di Uvalde, intutti. A darne notizia è la Cnn. Si tratta di una quarta elementare, con alunni tra i 9 e i 10 anni. In totale sono 21 leaccertate di della sparatoria a opera del18enne Salvador Ramos – 19e due adulti. Decine i feriti, anche in gravi condizioni: tra loro la nonna del attentatore, poi ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco all’esterno della scuola, che aveva tentato di fermarlo quando l’ha visto uscire di casa armato. La testimonianza La nonna di una delle bambine rimaste uccise (la piccola Amerie Jo Garza) ha ...

Advertising

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - cuba98w : RT @Presa_Diretta: USA ancora una strage di innocenti. In #Texas un 18enne in una scuola elementare ha ucciso 19 bambini e 2 adulti. #Presa… - giannelio : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti...... ??????c'è un nuovo coglione dell'anno ??… -