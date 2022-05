Advertising

Agenzia ANSA

Ladel partito spagnolo di estrema destra Vox per le regionali dell'Andalusia, in programma il 19 giugno, ha annunciato che lascerà la carica di deputata nazionale ricoperta sinora. "Qui ...... Kosice per la Slovacchia, Cracovia per la Polonia, Murcia e Valencia per la, Sofia per la ... "Con il comunicato della Commissione Europea, Cagliari è ora ufficialmenteal Premio ... Spagna: candidata di Vox in Andalusia lascia il Parlamento - Europa La candidata del partito spagnolo di estrema destra Vox per le regionali dell'Andalusia, in programma il 19 giugno, ha annunciato che lascerà la carica di deputata nazionale ricoperta sinora. (ANSA) ...Cagliari è ufficialmente tra le candidate a Capitale verde europea 2024. È in gara con sette città europee: Firenze e Prato per l’Italia, Kosice per la Slovacchia, Cracovia per la Polonia, Murcia e Va ...