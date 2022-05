"Sono orgoglioso". Matteo Renzi frantuma il centrosinistra: la foto che fa schiumare di rabbia il Pd | Guarda (Di mercoledì 25 maggio 2022) Marco Bucci è il sindaco di Genova, nonché il primo appartenente al centrodestra appoggiato ufficialmente da Matteo Renzi. Quest'ultimo si trovava nel capoluogo ligure per l'udienza contro l'archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l'inchiesta Open: ne ha approfittato per palesare il suo sostegno a Bucci. “È un ottimo sindaco di Genova e continuerà a esserlo anche con il sostegno di Italia Viva”, ha dichiarato. “È un sindaco che si è rimboccato le maniche - ha aggiunto - ha rimesso a posto non soltanto il ponte ma la speranza della città e ha delle idee sulle infrastrutture che noi apprezziamo”. Poi l'affondo sui “nemici” grillini: “Rispetto allo sguardo cinico del M5s preferisco lo sguardo civico di Bucci - ha sottolineato Renzi - ma è una cosa che riGuarda Genova, tanto è vero che in altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Marco Bucci è il sindaco di Genova, nonché il primo appartenente al centrodestra appoggiato ufficialmente da. Quest'ultimo si trovava nel capoluogo ligure per l'udienza contro l'archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l'inchiesta Open: ne ha approfittato per palesare il suo sostegno a Bucci. “È un ottimo sindaco di Genova e continuerà a esserlo anche con il sostegno di Italia Viva”, ha dichiarato. “È un sindaco che si è rimboccato le maniche - ha aggiunto - ha rimesso a posto non soltanto il ponte ma la speranza della città e ha delle idee sulle infrastrutture che noi apprezziamo”. Poi l'affondo sui “nemici” grillini: “Rispetto allo sguardo cinico del M5s preferisco lo sguardo civico di Bucci - ha sottolineato- ma è una cosa che riGenova, tanto è vero che in altre ...

