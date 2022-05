Soleil Sorge: svelato quanto tempo resterà in Honduras (Di mercoledì 25 maggio 2022) Soleil Sorge è pronta a tornare a L’Isola dei Famosi. Lo farà presumibilmente nella puntata di lunedì (dato che è partita oggi ed una volta arrivata in Honduras dovrà restare dei giorni in quarantena) e resterà là per un tempo prestabilito. Al contrario di quanto creduto da molti, Soleil Sorge non diventerà una concorrente ufficiale ma farà la guest star. A svelare quanto tempo resterà in Honduras è stato FanPage: una settimana. Al momento non è dato sapere perché è stata richiamata e cosa dovrebbe portare ai naufraghi, ma questo è quanto. Oltre lei ci sarà anche Vera Gemma. Una fonte vicina all’italo-americana ha così commentato: “Noi l’abbiamo sentita prima di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 25 maggio 2022)è pronta a tornare a L’Isola dei Famosi. Lo farà presumibilmente nella puntata di lunedì (dato che è partita oggi ed una volta arrivata indovrà restare dei giorni in quarantena) elà per unprestabilito. Al contrario dicreduto da molti,non diventerà una concorrente ufficiale ma farà la guest star. A svelareinè stato FanPage: una settimana. Al momento non è dato sapere perché è stata richiamata e cosa dovrebbe portare ai naufraghi, ma questo è. Oltre lei ci sarà anche Vera Gemma. Una fonte vicina all’italo-americana ha così commentato: “Noi l’abbiamo sentita prima di ...

Advertising

ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, colpo di scena: dopo tutti i ritiri, Soleil Sorge ci ripensa! #IsoladeiFamosi @IsolaDeiFamosi… - TroppoSara : RT @dulciesse333: Soleil Sorge. Dea del sole. Dea della luce. #solex #SoleilSorge #stateofsoleil - DoloresStifani : RT @AngeMontalbetti: Chiaramente c'era solo una persona che poteva risollevare le sorti del programma e infatti hanno fatto di tutto pur di… - DoloresStifani : RT @sun_sara_: @Soleil_stasi arruolata per andare a salvare un'#isola che ad oggi non c'è #SoleArmy ne vedremo delle belle... Inizierò a gu… - AntonioMarras19 : @SoleAnSor @Soleil_stasi Un riquadro Bellissimo, sembra un Simbolo nato appositamente per la nostra beneamata DEA… -