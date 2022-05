Roma-Feyenoord, gol di Zaniolo: che assist di Mancini, è 1-0 a Tirana (VIDEO) (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Roma è in vantaggio. Nella finale di Conference League in corso di svolgimento a Tirana, i giallorossi bucano la difesa del Feyenoord e trovano la rete dell’1-0 grazie ad una splendida giocata di Gianluca Mancini che trova alla perfezione Zaniolo dentro l’area di rigore. L’ex giocatore dell’Inter stoppa la palla e poi batte il portiere in uscita con un tocco morbido che si deposita in rete. Un gol importantissimo, ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Laè in vantaggio. Nella finale di Conference League in corso di svolgimento a, i giallorossi bucano la difesa dele trovano la rete dell’1-0 grazie ad una splendida giocata di Gianlucache trova alla perfezionedentro l’area di rigore. L’ex giocatore dell’Inter stoppa la palla e poi batte il portiere in uscita con un tocco morbido che si deposita in rete. Un gol importantissimo, ecco il. SportFace.

