Roland Garros 2022: ordine di gioco di domani. Programma, tv, streaming, italiani in campo (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ stato pubblico alcuni minuti fa l’ordine di gioco della giornata di domani del Roland Garros 2022. Sarà una giornata con quattro italiani in campo che si giocheranno l’accesso al terzo turno dello Slam francese. Gli azzurri a essere protagonisti sulla terra rossa di Parigi saranno Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Camila Giorgi. Sinner sarà sul campo 7 non prima delle 16.00 e giocherà contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Una sfida, sulla carta, alla portata per l’altoatesino, che però non dovrà abbassare la guardia visto che il suo avversario giocherà senza avere nulla da perdere. Ci sarà poi Sonego, testa di serie n.32, che giocherà contro l’insidioso portoghese Joao Sousa. Il torinese cercherà di imporre il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ stato pubblico alcuni minuti fa l’didella giornata didel. Sarà una giornata con quattroinche si giocheranno l’accesso al terzo turno dello Slam francese. Gli azzurri a essere protagonisti sulla terra rossa di Parigi saranno Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Camila Giorgi. Sinner sarà sul7 non prima delle 16.00 e giocherà contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Una sfida, sulla carta, alla portata per l’altoatesino, che però non dovrà abbassare la guardia visto che il suo avversario giocherà senza avere nulla da perdere. Ci sarà poi Sonego, testa di serie n.32, che giocherà contro l’insidioso portoghese Joao Sousa. Il torinese cercherà di imporre il ...

