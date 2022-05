Rc auto in Sicilia, premio in aumento anche a Ragusa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ragusa – premio Rc auto in aumento anche a Ragusa. Se è vero che i prezzi sono ancora lontani dal periodo pre-Covid, secondo l’Osservatorio di Facile.it da gennaio ad aprile 2022 il premio medio Rc auto in Sicilia è aumentato del 3,5%, arrivando a 442,31 euro.La regione si posiziona quinta nella classifica delle aree italiane dove, ad aprile 2022, sottoscrivere la polizza Rc auto costava di più, dopo Campania, Calabria, Puglia e Toscana.Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 830.000 preventivi e relative quotazioni effettuati in Sicilia e raccolti da Facile.it.«Nello scorso trimestre», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «i premi Rc hanno ricominciato a salire ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 25 maggio 2022)Rcin. Se è vero che i prezzi sono ancora lontani dal periodo pre-Covid, secondo l’Osservatorio di Facile.it da gennaio ad aprile 2022 ilmedio Rcinè aumentato del 3,5%, arrivando a 442,31 euro.La regione si posiziona quinta nella classifica delle aree italiane dove, ad aprile 2022, sottoscrivere la polizza Rccostava di più, dopo Campania, Calabria, Puglia e Toscana.Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 830.000 preventivi e relative quotazioni effettuati ine raccolti da Facile.it.«Nello scorso trimestre», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «i premi Rc hanno ricominciato a salire ...

