Parigi: Sinner c'è, Musetti dà spettacolo ma vince Tsitsipas (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jannik (n.11) liquida in tre set il qualificato statunitense Fratangelo: Lorenzo da Carrara incanta per due set prima di cedere alla distanza al greco (n.4). Sonego (n.32) lascia appena cinque giochi al tedesco Gojowczyk: Cecchinato recupera due set di svantaggio allo spagnolo Andujar. Il qualificato Zeppieri rende la vita difficile al polacco Hurkacz (n.12) prima di arrendersi. Mercoledì impegno di secondo turno per Fognini

