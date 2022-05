Pagelle Feralpisalò-Palermo 0-3 | voti e tabellino andata semifinale Play-off Serie C 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Gara molto intensa a Salò trache termina con una vittoria ospite per 0-3. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, in una gara che ilha sempre controllato e con i padroni di casa che hanno sbagliato l’unica occasione che hanno avuto realmente per riaprire il match. Per la gara di ritorno adesso, i siciliani avranno un enorme vantaggio, che sarà quindi anche difese tra le proprie mura. LA DIRETTA TESTUALE QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO LA CRONACA DEL MATCH FERALPISALO’ (4-3-1-2): Liverani 5; Bergonzi 5, Pisano 5.5, Bacchetti 5.5, Corrado 6; Guidetti 6 (75? Corradi 5.5), Carraro 5.5, Balestrero 5.5 (62? Hergheligiu 6); Siligardi 5 (83? Di Molfetta sv); Guerra 5.5 (76? Luppi 5), Miracoli 5 (63? Spagnoli 5.5). In panchina: De Lucia, Porro, Salines, Farabegoli, Castorani, Khadim, Damonte. ...