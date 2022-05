“Nozze” Meloni-Letta? Giorgia stronca la trappola del ‘Corriere’ | “Le parole per noi hanno un valore Mai col Pd”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Il Corriere prepara laper“, titolo a tutta pagina in prima Libero oggi in edicola. “Pd e FdI sposi in nome dell’Ucraina”. Chi è che “sognaE di officaire officiare il rito dello sposalizio ? E’ il Corriere della Sera, che in due articoli di fondi consecutivi- quello di Paolo Mieli più cautamente, quello di Angelo Panebianco esplicitamente- “sognano” l’unione tra. Scrive il professore che entrambi i leader dovrebbero «dismettere le bandierine, fare un bel disarmo simmetrico e bilanciato, e cominciare sul serio a discutere di come rafforzare le istituzioni di governo». Due prove fanno un indizio: via Solferino vorrebbe celebrare l'”inciucio” non tanto per il bene dell’Italia, ma soprattutto per disinnescare i “putiniani” che sono nel M5S, della Lega e in FI, in nome del filoatlantismo ...