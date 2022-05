“Non è vero ciò che dice lei”. Carmen Di Pietro, l’ex marito parla del figlio Alessandro Iannoni (Di mercoledì 25 maggio 2022) Alessandro Iannoni, le parole del padre. Per L’Isola dei Famosi è arrivata la comunicazione ufficiale. I naufraghi hanno potuto scegliere se proseguire nel gioco fino alla conclusione prevista per il mese di giugno oppure abbandonare. E per Alessandro Iannoni la scelta è stata quest’ultima. Dopo il ritiro del figlio di Carmen Di Pietro, il padre Giuseppe Iannoni ha rotto il silenzio. La decisione di Alessandro Iannoni è stata inamovibile: “Devo fare gli esami all’università, per me è importante”, nonostante Ilary Blasi abbia provato a convincerlo: “Devi davvero andare all’università? Non puoi rinviare gli esami?”, il ragazzo sembra aver avuto le idee molto chiare: “Ok la tv e il successo, ma le cose ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022), le parole del padre. Per L’Isola dei Famosi è arrivata la comunicazione ufficiale. I naufraghi hanno potuto scegliere se proseguire nel gioco fino alla conclusione prevista per il mese di giugno oppure abbandonare. E perla scelta è stata quest’ultima. Dopo il ritiro deldiDi, il padre Giuseppeha rotto il silenzio. La decisione diè stata inamovibile: “Devo fare gli esami all’università, per me è importante”, nonostante Ilary Blasi abbia provato a convincerlo: “Devi davandare all’università? Non puoi rinviare gli esami?”, il ragazzo sembra aver avuto le idee molto chiare: “Ok la tv e il successo, ma le cose ...

