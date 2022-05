Municipio VII, Poli: bene Veloccia per avvio iter parrocchia Tor Vergata Nuova (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – “Dopo anni di immobilismo e di stancanti attese, finalmente ieri si è chiusa la conferenza dei servizi relativa alle concessioni delle autorizzazioni per la costruzione della parrocchia a Tor Vergata Nuova: un luogo fortemente richiesto dalla cittadinanza e dalla curia competente che oggi, finalmente, trova la strada per la sua edificazione.” “Siamo quindi a ringraziare l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e a tutto il suo staff per aver dato nuovo impulso ad un iter che sembrava dimenticato.” “La speranza è che questo sia uno dei primi passi dell’Assessorato capitolino nei confronti del tema urbanistico nelle periferie extra Gra: un’attenzione che non è mancata in campagna elettorale e che oggi concretamente si fa progetto esecutivo.” “Sosterremo l’azione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – “Dopo anni di immobilismo e di stancanti attese, finalmente ieri si è chiusa la conferenza dei servizi relativa alle concessioni delle autorizzazioni per la costruzione dellaa Tor: un luogo fortemente richiesto dalla cittadinanza e dalla curia competente che oggi, finalmente, trova la strada per la sua edificazione.” “Siamo quindi a ringraziare l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio, e a tutto il suo staff per aver dato nuovo impulso ad unche sembrava dimenticato.” “La speranza è che questo sia uno dei primi passi dell’Assessorato capitolino nei confronti del tema urbanistico nelle periferie extra Gra: un’attenzione che non è mancata in campagna elettorale e che oggi concretamente si fa progetto esecutivo.” “Sosterremo l’azione ...

