Meteo: temporali e calo termico al Nord, caldo anomalo al Sud (Di mercoledì 25 maggio 2022) . Prosegue instabilità al Nord mentre nel settore peninsulare e in Sicilia continua l’ondata di caldo anomalo dovuta al promontorio di alta... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 maggio 2022) . Prosegue instabilità almentre nel settore peninsulare e in Sicilia continua l’ondata didovuta al promontorio di alta...

Advertising

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali, giovedì #26maggio, su alcuni settori della Lombardia. ?? Consulta il bollet… - simcopter : RT @AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano 2 nuclei di #temporali intensi: il primo, con grandine, su provincia di Bologna in ingresso… - PLaltofe : RT @AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano 2 nuclei di #temporali intensi: il primo, con grandine, su provincia di Bologna in ingresso… - AnsaloniStefano : RT @AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano 2 nuclei di #temporali intensi: il primo, con grandine, su provincia di Bologna in ingresso… - ProtcivURLS : DPCgov: ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali, giovedì #26maggio, su alcuni settori della Lombardia. ?? Consulta i… -