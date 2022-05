Medjugorje | Ultimo messaggio del 25 maggio 2022 a Marija – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La Madonna nel suodel 25alla veggente, ci rassicura dicendoci che Dio le ha concesso ancora del tempo per rimanere in mezzo a noi, per aiutarci e guidarci nel nostro cammino verso la vera felicità. Ogni 25 del mese, è un appuntamento atteso da tutti i fedeli che sono legati L'articolodel 25proviene da La Luce di Maria.