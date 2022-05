Max Giusti | Stava per saltare tutto: “In quel momento non ero io”, attimi concitati dietro le quinte (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’attore e presentatore Max Giusti ha rivelato un retroscena sul dietro le quinte di un suo programma: Stava per finire tutto Il conduttore Max Giusti (screenshot RaiPlay)Una lunga esperienza è quella che può senza dubbio vantare Max Giusti diventato ormai un volto amatissimo dal pubblico italiano. In passato ha svolto diversi ruoli: dall’attore di fiction, all’attore di teatro ed anche quello del conduttore. Nonostante la tanta gavetta, anche adesso non mancano mai i momenti difficili mentre sta lavorando ad un progetto. Uno di questi anche nel corso delle recenti registrazioni della nuova stagione di Boss in incognito. Nel corso di un appuntamento, l’attore ha rivelato di essere stato sul punto di farsi scoprire dal dipendente con ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’attore e presentatore Maxha rivelato un retroscena sulledi un suo programma:per finireIl conduttore Max(screenshot RaiPlay)Una lunga esperienza èla che può senza dubbio vantare Maxdiventato ormai un volto amatissimo dal pubblico italiano. In passato ha svolto diversi ruoli: dall’attore di fiction, all’attore di teatro ed anchelo del conduttore. Nonostante la tanta gavetta, anche adesso non mancano mai i momenti difficili mentre sta lavorando ad un progetto. Uno di questi anche nel corso delle recenti registrazioni della nuova stagione di Boss in incognito. Nel corso di un appuntamento, l’attore ha rivelato di essere stato sul punto di farsi scoprire dal dipendente con ...

Advertising

EndemolShineIT : RT @Bossincognito: ?? @Max_Giusti conduce #BossInIncognito Dal 31 maggio alle 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay: che la metamorfosi abbia inizio! h… - RaiDue : Lavorare per una settimana sotto mentite spoglie insieme ai loro dipendenti: questa è la sfida dei #BossInIncognito… - ThomasRawland2 : RT @BanijayItalia: I nuovi sfidanti di stasera a @Guessmyageit saranno Ema Kovac e @patrizia_ross! @Max_Giusti vi aspetta per iniziare una… - bubinoblog : BOSS IN INCOGNITO, MAX GIUSTI: RAI2 O TV8? APPARTENGO AL PUBBLICO, NON ALLE RETI - UDeglistronzi : Ma Max Giusti s’é fatto prete? #tikitaka -