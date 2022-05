Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il calcio, soprattutto quello italiano, ci ha messo anni. Alla fine, però, quei piccoli passi stanno portando a una modernizzazione del sistema. prima la decisione di “trasformare” il calcio femminile in sport professionistico (esattamente come succede con il maschile, dalla Serie A alla Serie C) e ora con il superamento di quella barriera che porterà – dalla prossima stagione – una donna a dirigere i match del massimo campionato di calcio. sarà, infatti, Maria Sole Ferrieri Caputi a far mettere nel cassetto quel cliché dando nuova linfa vitale all’AIA e al mondo del pallone italiano. La 32enne di Livorno, come annunciato dal Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange, ha scalato le gerarchie per merito. Nel ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il calcio, soprattutto quello italiano, ci ha messo anni. Alla fine, però, quei piccoli passi stanno portando a una modernizzazione del sistema.la decisione di “trasformare” il calcio femminile in sport professionistico (esattamente come succede con il maschile, dallaA allaC) e ora con il superamento di quella barriera che porterà – dalla prossima stagione – unaa dirigere i match del massimo campionato di calcio., infatti,a far mettere nel cassetto quel cliché dando nuova linfa vitale all’AIA e al mondo del pallone italiano. La 32enne di Livorno, come annunciato dal Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange, ha scalato le gerarchie per merito. Nel ...

