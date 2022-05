**Mafia: Draghi, 'oggi nei cda, nelle aziende, da Nord a Sud'** (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - oggi la mafia è cambiata e "rispetto a trent'anni fa, ha assunto forme nuove, ma altrettanto temibili". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Palazzo Pirelli, in occasione di un convegno dedicato alla mafia e alla finanza. "Non viviamo più l'incubo dello stragismo, del terrorismo di stampo mafioso. Le mafie - ha detto - si insinuano nei consigli d'amministrazione, nelle aziende che conducono traffici illeciti - al Nord e nel Mezzogiorno. Inquinano il tessuto economico, dal settore immobiliare al commercio all'ingrosso. Controllano il territorio con la violenza, soffocano la libera concorrenza". Tra gli insegnamenti di Giovanni Falcone, ha ricordato Draghi, "c'è quello, essenziale, di ‘seguire la traccia dei soldi'. Dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) -la mafia è cambiata e "rispetto a trent'anni fa, ha assunto forme nuove, ma altrettanto temibili". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario, a Palazzo Pirelli, in occasione di un convegno dedicato alla mafia e alla finanza. "Non viviamo più l'incubo dello stragismo, del terrorismo di stampo mafioso. Le mafie - ha detto - si insinuano nei consigli d'amministrazione,che conducono traffici illeciti - ale nel Mezzogiorno. Inquinano il tessuto economico, dal settore immobiliare al commercio all'ingrosso. Controllano il territorio con la violenza, soffocano la libera concorrenza". Tra gli insegnamenti di Giovanni Falcone, ha ricordato, "c'è quello, essenziale, di ‘seguire la traccia dei soldi'. Dobbiamo ...

