Latina, scoperta 'casa stupefacente': droga e soldi nascosti in un'intercapedine (e non solo). Arrestate sorelle e cognata (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una vera e propria 'casa stupefacente' quella che è stata scoperta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. La casa si trovava in un quartiere popolare ed era la meta preferita di diversi acquirenti che vi si recavano per comperare la droga. Ma l'andirivieni è durato poco, infatti i militari hanno arrestato in flagranza di reato tre donne rispettivamente di 29, 27 e 24 anni. Le giovani, tutte di Latina, sono ritenute responsabili, in concorso, di detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche: Lotta allo spaccio, prima nasconde la droga poi strattona un militare: arrestato 29enne scoperta 'casa stupefacente' a Latina: i fatti Non è passato inosservato ai militari un ...

