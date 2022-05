Isola | il sogno infranto di Guendalina | Alessandro e Blind appena atterrati a Madrid 

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver terminato la loro esperienza all’dei Famosi,Tavassi,Iannoni ehanno preso i voli aerei che li riporteranno in Italia. LEGGI ANCHE: —, Lory Del Santo e il succhiotto non su Marco Cucolo: cosa rivela agli altri naufraghi Il primo scalo per loro è stato a Madrid, come documentato dalle stories su Instagram da parte di. “Eccoci qua ragazzi, siamoa Madrid ma guardate qua: sogni infranti” ha esclamato la Tavassi, davanti alla serranda chiusa del fast food in cui i naufraghi avrebbero voluto mangiare, dopo settimane di restrizioni dovute al reality.tornano a casa, ma per mangiare dovranno aspettare Anche ...

Advertising

stonenews : RT @francang1950: all'isola di PASQUA, il sogno della mia vita, lì volevo andare e lì sono andata nel 1987 - ClaraPorta4 : RT @francang1950: all'isola di PASQUA, il sogno della mia vita, lì volevo andare e lì sono andata nel 1987 - francang1950 : all'isola di PASQUA, il sogno della mia vita, lì volevo andare e lì sono andata nel 1987 - dottoressa07 : mio dio Gennarino realizzando il suo sogno #isola - sandy_sandor : Soleil e vera Gemma insieme un sogno, forse una favola, quest'isola per sempre famosa #isola -

Esquire Italia

Ho pianto tutte le notti, stare qui era il mio. Non posso stare qui, devo risolvere tante ... Dopo aver lasciato l', Guendalina è tornata sui social ed ha svelato un retroscena relativo al ...C'è chi farebbe immediatamente i bagagli per intraprendere un viaggio in qualchesperduta e ... Gratta e Vinci: una donna ha vinto una cifra da. Non credeva ai suoi occhi È giunta notizia di ... Quest'isola privata tropicale da sogno costa come un bilocale a Milano, e può essere tua subito I naufraghi che hanno deciso di lasciare l'Isola dei famosi sono tornati a casa ma per placare la loro fame dovranno ...Soleil Sorge e un’altra ex concorrente arrivano a L’Isola dei Famosi. Secondo quanto rivela il portale Pipol Reality guidato da Gabriele Parpiglia, le voci che nelle scorse settimane avevano accostato ...