Inter | Perisic divide i tifosi | per il 50% il rilancio è sbagliato Entro il weekend la risposta | due le alternative

Advertising

AlfredoPedulla : Riunione Inter i punti: a) priorità #Bremer (da quattro mesi); b) #Asllani nel mirino (da oltre un mese, con il… - FBiasin : #Inter, 3 cose: - #Inzaghi 2024. - Giovedì attesa la risposta di #Perisic. - Sempre giovedì, probabile incontro tr… - Inter : ?? | COMUNICATO Le condizioni di Ivan #Perisic?? - sportli26181512 : Inter, Perisic divide i tifosi: per il 50% il rilancio è sbagliato. Entro il weekend la risposta, due le alternativ… - cmdotcom : #Inter, #Perisic divide i tifosi: per il 50% il rilancio è sbagliato. Entro il weekend la risposta, due le alternat… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L 'attende la risposta da Ivansulla proposta di rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. Intanto, come racconta la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri sono interessati a Andrea ...Venerdì si saprà la verità sulla vicenda. È quella la deadline fissata dall'e comunicata al procuratore del giocatore nell'incontro di lunedì. La società ritiene di aver fatto un ulteriore e significativo sforzo nel cercare ... Inter, vacanze da convalescente per Perisic: un infortunio lo terrà fuori per 45 giorni Ivan Perisic sta letteralmente spaccando in due e dividendo i tifosi dell'Inter non tanto sulla possibilità di tenerlo ancora in nerazzurro, ma sulle modalità di gestione del rinnovo del suo contratto ...Di Maria Juve, Dybala gli fa posto Lo scatto immortalato da la Joya insieme al Fideo con l’Argentina – FOTO Di Maria resta uno dei nomi più caldi in ottica mercato per la Juve. Il Fideo in uscita dal ...