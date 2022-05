Influenza – “Vaccinare è proteggere” fa tappa nel Lazio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Venerdì 27 maggio secondo dei quattro appuntamenti macroregionali, con rappresentanti istituzionali di Lazio, Emilia-Romagna e Toscana – L’Influenza è una malattia respiratoria contagiosa stagionale, che colpisce in maniera grave gli anziani, per i quali è frequentemente causa di complicanze gravi e ospedalizzazioni, con aggravio significativo dei costi a carico dei sistemi sanitari regionali e nazionale. E purtroppo l’Influenza è anche causa di un numero molto elevato di decessi, che riguarda soprattutto pazienti anziani comorbidi. I dati nazionali di copertura vaccinale degli over65 nella stagione 2020-21, in cui la richiesta di dosi di vaccino da parte delle Regioni è stata eccezionalmente alta, restano comunque al di sotto della copertura minima ottimale del 75% indicata dall’OMS e dal Ministero della Salute, e risultano molto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Venerdì 27 maggio secondo dei quattro appuntamenti macroregionali, con rappresentanti istituzionali di, Emilia-Romagna e Toscana – L’è una malattia respiratoria contagiosa stagionale, che colpisce in maniera grave gli anziani, per i quali è frequentemente causa di complicanze gravi e ospedalizzazioni, con aggravio significativo dei costi a carico dei sistemi sanitari regionali e nazionale. E purtroppo l’è anche causa di un numero molto elevato di decessi, che riguarda soprattutto pazienti anziani comorbidi. I dati nazionali di copertura vaccinale degli over65 nella stagione 2020-21, in cui la richiesta di dosi di vaccino da parte delle Regioni è stata eccezionalmente alta, restano comunque al di sotto della copertura minima ottimale del 75% indicata dall’OMS e dal Ministero della Salute, e risultano molto ...

Advertising

AGR_web : Sanità: La campagna “Vaccinare è proteggere” fa tappa nel Lazio L’influenza è una malattia respiratoria contagiosa… - sociofra : @Patrizi83078394 @Roberto41788248 Banalmente quello dell'influenza che ad ogni inizio inverno fa vaccinare tante pe… - Ansa_Fvg : Influenza:meno del 75% degli anziani si protegge con vaccino. Parte dal Friuli 'Vaccinare è Proteggere', esperti a… - winstonAbologna : @LaBombetta76 @Cambiacasacca C’erano anche le medicine per l’influenza..e infatti non sono state usate. Hanno prefe… - Silvestro52 : RT @Erich_IT5: @GiorgiaMeloni Il problema è la somma del risarcimento? Non dovrebbe essere il fatto che non c'era alcun bisogno di vaccinar… -