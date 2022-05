Immobile e la ' maledizione' del bomber Da 13 anni di capocannoniere e scudetto non vanno d' accordo

Advertising

La Gazzetta dello Sport

CiroLazio Ma anche Ciro non è sfuggito alla "maledizione" del capocannoniere. Perché dal 2009 a oggi chi vince la classifica dei marcatori non vince anche lo scudetto. Un tabù che neanche ... Nel momento decisivo la Lazio per il suo talismano. Contro la Juventus i biancocelesti si giocheranno l'accesso all'Europa League con una gara di anticipo facendo a meno di ...