«Il Card Zuppi | un grand' uomo attento alla giustizia divina e a quella umana»

(Di mercoledì 25 maggio 2022) A poche ore della nomina delinaleguida della conferenza episcopale italiana, Paola Ziccone - autrice di un libro pubblicato nel settembre scorso, in cui dialogava con ilinale - traccia un profilo dell’Arcivescovo metropolita di Bologna, ora chiamato a guidare la Cei, l’assemblea permanente dei vescovi italiani. Ilinale Matteo Mariaè da sempre molto considerato in vaticano. Nasce e si lega fin dall'inizio degli anni '70Comunità di Sant'Egidio, di cui è uno degli uomini di punta. Per l'elevata considerazione nei suoi confronti da parte di Papa Francesco si parla già delcome uno dei nomi forti per il prossimo conclave. «Cinque intense ore di dialogo con lui mi sono bastate per ...