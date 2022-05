Giro d’Italia 2022, Buitrago: “Vittoria emozionante” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sono molto emozionato a vincere in questa grande corsa, è una grande rivincita ed è andato tutto come doveva andare. Quando sono caduto non ho riportato grandi conseguenze fisiche, ma ho pensato che la gara sarebbe potuta andare storta. Ho tanta emozione addosso in questo momento, ci voleva una giornata del genere”. Queste le parole di Santiago Buitrago Sanchez, corridore della Bahrain-Victorious, ai microfoni della Rai dopo la Vittoria della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Ponte di Legno-Lavarone, di 168 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sono molto emozionato a vincere in questa grande corsa, è una grande rivincita ed è andato tutto come doveva andare. Quando sono caduto non ho riportato grandi conseguenze fisiche, ma ho pensato che la gara sarebbe potuta andare storta. Ho tanta emozione addosso in questo momento, ci voleva una giornata del genere”. Queste le parole di SantiagoSanchez, corridore della Bahrain-Victorious, ai microfoni della Rai dopo ladella diciassettesima tappa del, la Ponte di Legno-Lavarone, di 168 chilometri. SportFace.

