Firenze, per la polizia municipale arrivano i rinforzi a 4 zampe (Di mercoledì 25 maggio 2022) Presentazione dei cani della neonata unità cinofila della municipale Anche la polizia municipale di Firenze avrà la possibilità di utilizzare i cani antidroga per contrastare il fenomeno in costante ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Presentazione dei cani della neonata unità cinofila dellaAnche ladiavrà la possibilità di utilizzare i cani antidroga per contrastare il fenomeno in costante ...

Advertising

reportrai3 : Questa è la foto trovata da Federico. Che sparisce, riappare e viene ignorata per 29 anni. Ritrae una giovane donna… - matteorenzi : Centinaia di persone anche a Firenze per #IlMostro. Grazie a tutte e tutti - juventusfc : I convocati ???? per la sfida di Firenze ?? #FiorentinaJuve By @bitgetglobal - MauroCapozza : RT @LucillaMasini: 'Firenze, ascensore di nuovo rotto: consigliera disabile della Lega portata a braccia per le scale. Altro che solidariet… - ProDocente : Biblioteche, Roma al 33° posto per accesso ai libri gratuiti. Fanno meglio Firenze e Bari -