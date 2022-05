Emergenza grano: la Russia è disposta a consentirne l’export attraverso un ”corridoio umanitario” in cambio della revoca delle sanzioni (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Abbiamo ripetutamente affermato su questo punto che una soluzione al problema alimentare richiede un approccio completo, ivi compresa la revoca delle sanzioni che sono state imposte sulle esportazioni e le transazioni finanziarie russe”. Puntuale, come ci si aspettava, vista l’ormai evidente ‘Emergenza grano’ (come abbiamo avuto modo di scrivere nei silos ucraini ve ne sono stipati qualcosa come 26 mln di tonnellate), oggi la Russia ‘si è fatta avanti’, cercando una negoziazione con l’occidente. Come ha infatti proposto Andrei Rudenko, viceministro degli Esteri russo, Mosca oltre alla revoca di alcune sanzioni, richiede anche “lo sminamento da parte ucraina di tutti i porti dove siano ancorate navi. La Russia è pronta ad assicurare il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Abbiamo ripetutamente affermato su questo punto che una soluzione al problema alimentare richiede un approccio completo, ivi compresa lache sono state imposte sulle esportazioni e le transazioni finanziarie russe”. Puntuale, come ci si aspettava, vista l’ormai evidente ‘’ (come abbiamo avuto modo di scrivere nei silos ucraini ve ne sono stipati qualcosa come 26 mln di tonnellate), oggi la‘si è fatta avanti’, cercando una negoziazione con l’occidente. Come ha infatti proposto Andrei Rudenko, viceministro degli Esteri russo, Mosca oltre alladi alcune, richiede anche “lo sminamento da parte ucraina di tutti i porti dove siano ancorate navi. Laè pronta ad assicurare il ...

