De Laurentiis polemico | “Bisogna capire che questa partita di calcio è diventata per i ragazzini | che sento parlare | una rottura di palle che non finisce mai”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’evento organizzato dal Mattino in onore dei 130 anni del giornale. Di seguito uno stralcio delle sue parole. “C’è un altro problema da affrontare: perché i ragazzi da 8 a 17-18 anni stanno abbandonando la visione del? Perché al comando c’è chi è vecchio e non li conosce. Chi fa il capo non ha il tempo di frequentare in famiglia figli e nipoti. Per me è facilissimo, ho casa piena di nipoti. Facendo produttore è un costante studio che portiamo avanti.chediper i, che, unadiche non ...