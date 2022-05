Advertising

FirenzePost : Daspo europeo a 4 tifosi juventini: sorpresi al Franchi con petardi e fumogeni nelle mutande -

Firenze Post

...svolgono gli incontri di calcio su tutto il territorioper la durata, rispettivamente di un anno per il 30enne e di tre per il 53enne, quest'ultimo già noto alle Forze di Polizia. Nei, ......sanzione che va da 154 a 1032 euro per affissione abusiva era stato anche destinatario di un...divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono gli incontri di calcio su tutto il territorio... Daspo europeo a 4 tifosi juventini: sorpresi al Franchi con petardi e fumogeni nelle mutande Il Questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, ha disposto il divieto di accedere, da uno a due anni, ai luoghi dove in tutta Europa, Italia compresa, si svolgono incontri di calcio a 4 ti ...Quattro Daspo dopo Fiorentina-Juventus. Il Questore della provincia di Firenze ha disposto il divieto di accedere, da uno a due anni, ai luoghi dove in tutta Europa, Italia compresa, si svolgono incon ...