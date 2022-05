Covid Italia, il report: continua la discesa dei ricoveri (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – continua la discesa dei ricoveri Covid. Il numero di pazienti ricoverati nelle aree Covid, sia reparti ordinari sia terapie intensive, si è ridotto in una settimana del 16%. È quanto emerge dal report degli ospedali sentinella della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 24 maggio. La situazione appare in ulteriore miglioramento rispetto ai dati della rilevazione del 17 maggio quando nelle strutture ospedaliere si era registrata una riduzione del 14,9%. Nei reparti Covid ordinari, di malattie infettive e medicina, la riduzione settimanale si attesta al -14%. Il calo è più accentuato, invece, nelle rianimazioni dove il totale dei ricoverati si è dimezzato: nella rilevazione del 24 maggio la percentuale dei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) –ladei. Il numero di pazienti ricoverati nelle aree, sia reparti ordinari sia terapie intensive, si è ridotto in una settimana del 16%. È quanto emerge daldegli ospedali sentinella della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 24 maggio. La situazione appare in ulteriore miglioramento rispetto ai dati della rilevazione del 17 maggio quando nelle strutture ospedaliere si era registrata una riduzione del 14,9%. Nei repartiordinari, di malattie infettive e medicina, la riduzione settimanale si attesta al -14%. Il calo è più accentuato, invece, nelle rianimazioni dove il totale dei ricoverati si è dimezzato: nella rilevazione del 24 maggio la percentuale dei ...

