Covid: in Lombardia 2.974 nuovi positivi, 213 a Bergamo (Di mercoledì 25 maggio 2022) A fronte di 33.227 tamponi effettuati, sono 2.874 i nuovi positivi in Lombardia. A Bergamo sono 213. Diminuiscono di due unità i ricoverati nelle terapie intensive (34), ma aumentano di 30 nei reparti dedicati, (779). I decessi nelle ultime 24 ore sono 31. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 33.227, totale complessivo: 37.611.898 – i nuovi casi positivi: 2.874 – in terapia intensiva: 34 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 779 (+30) – i decessi, totale complessivo: 40.453 (+31) I nuovi casi per provincia Milano: 1.010 di cui 488 a Milano città; Bergamo: 213; Brescia: 349; Como: 176; Cremona: 71; Lecco: 92; Lodi: 64; Mantova: 100; Monza e Brianza: 294; Pavia: 138; Sondrio: 40; Varese: 218.

