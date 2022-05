Covid | 22 438 nuovi positivi | 114 i deceduti nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 22.438 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 220.101 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Gli attualmentesono ora 792.583. I24 ore sono 114, che portano il totale delle vittime a quota 166.264. I ricoverati con sintomi sono 6.240, 286 in meno di ieri, dei quali 271 sono in terapia intensiva (-15 rispetto a ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Sono 22.i nuovi casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 29.875 di ieri ma soprattutto i 30.408 contagi di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I ...Calano anche i ricoveri ordinari ( - 271) e le terapie intensive ( - 15). Secondo i dati Fiaso, sono scesi del 48% il numero dei pazientiin rianimazione. La quantità di persone che si è ammalata di coronavirus sul lavoro è pari a un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all'1,6% dei contagiati ...Sono 22.438 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 220.101 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal M ...Sono 22.438 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 29.875. Le vittime sono invece 114, in aumento rispetto alle ...