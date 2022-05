Calcio | Nazionale Primo gruppo chiude stage con test a ranghi misti

Advertising

IlContiAndrea : Si intitola #Farfalle il brano inedito di #MicheleMerlo che sarà disponibile da venerdì. Intanto lunedì 6 giugno a… - Gazzetta_it : Italia ripescata al #Mondiale in Qatar? Chimenti: 'Sì, è possibile' - Agenzia_Ansa : Svolta nel calcio statunitense: le calciatrici della nazionale verranno pagate quanto i colleghi uomini e divideran… - Chicca_colors : RT @IlContiAndrea: Si intitola #Farfalle il brano inedito di #MicheleMerlo che sarà disponibile da venerdì. Intanto lunedì 6 giugno a Rosà… - mikebirdmusic : RT @IlContiAndrea: Si intitola #Farfalle il brano inedito di #MicheleMerlo che sarà disponibile da venerdì. Intanto lunedì 6 giugno a Rosà… -

Si è conclusa con una partita a ranghi contrapposti, sul campo 'Enzo Bearzot' del Centro tecnico federale, la prima parte della tre giorni di lavoro per i calciatori di interesseconvocati a Coverciano dal ct, Roberto Mancini. Dopo l'allenamento di ieri pomeriggio, il primo gruppo di lavoro ha quindi chiuso il proprio raduno con una 'sfida in famiglia' da trenta ...... la prima parte della tre giorni di lavoro per i calciatori di interesseconvocati dal Ct ... nella seconda frazione Gatti (14' st, con un tocco sotto misura sugli sviluppi di und'...Per la cronaca, dopo l'iniziale vantaggio per i suoi firmato da Salcedo su assist di Esposito (18' pt), nella seconda frazione Gatti (14' st, con un tocco sotto misura sugli sviluppi di un calcio ...Per la cronaca, dopo l’iniziale vantaggio per i suoi firmato da Salcedo su assist di Esposito (18’ pt), nella seconda frazione Gatti (14’ st, con un tocco sotto misura sugli sviluppi di un calcio ...