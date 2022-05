Benevento | di corsa verso il futuro La nuova B | due verdetti e un’incognita

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il modo migliore per lasciarsi alle spalle una delusione è guardare al. Probabilmente è quello che ha pensato ildopo l’amarezza della sconfitta di Pisa che ha infranto il sogno di tornare in serie A. La società giallorossa si è tuffata a capofitto nellastagione, definendo le date del ritiro di Cascia, dove la Strega si preparerà al campionato 2022/23 di B. Se a guidare la squadra ci sarà ancora Fabio Caserta si saprà nei prossimi giorni, quando dirigenza e allenatore avranno un summit presumibilmente decisivo. L’ultima parola spetterà al presidente Oreste Vigorito che, nel frattempo, ha ribadito la propria fiducia a Pasquale Foggia. Sarà ancora l’ex giocatore della Lazio a occupare il ruolo di direttore sportivo nella prossima stagione, avendo il compito ...

Sarebbe un ritorno in Serie A per l'allenatore che vanta 97 panchine nella massima serie tra Milan (2014 - 2015), Bologna (2018 - 2019) e(2020 - 2021). "Benevento, il ds Foggia verso il rinnovo", titola Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. Per Caserta si decide entro una settimana. Dopo l'addio di Gabriele Cioffi, vicino alla panchina del Verona, l'Udinese ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili valutati dai friulani c'è Paolo Zanetti.