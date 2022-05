Zelensky “Le prossime settimane di guerra saranno difficili”

(Di martedì 24 maggio 2022) KIEV (ITALPRESS) – Lain Ucraina è al novantesimo giorno. Mentre viene valutato il piano di pace elaborato dall'Italia, i combattimenti nel paese continuano.Nella direzione di Zaporizhzhia, i russi “stanno rafforzando gruppi di truppe per riprendere le operazioni offensive in direzione di Vasylivka – Kamyanske”, afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo ultimo aggiornamento. Inoltre, in base al rapporto, l'esercito di Mosca starebbe esercitando “un fuoco intenso lungo l'intera linea di contatto e nelle profondità della difesa” delle truppe di Kiev nelle aree di Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky. “La più intensa attività nelle ostilità – aggiunge lo Stato maggiore ucraino – si osserva nel distretto operativo di Donetsk, in particolare vicino a Lysychansk e Sievierdonetsk”. “Ledi ...

Leggi anche: "Incontro per fine guerra solo con Putin" Russia, Lavrov: "Occidente ... Lesettimane di guerra saranno difficili. E dobbiamo esserne consapevoli. Eppure non abbiamo altra ...... in Estonia, Lituania, Lettonia ", e così via fino a minacciare l'intero blocco occidentale, ha fatto capire. Dal punto di vista militare il presidente ucraino ha anche detto che le...KIEV (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina è al novantesimo giorno. Mentre viene valutato il piano di pace elaborato dall’Italia, i combattimenti nel paese continuano. Nella direzione di Zaporizhzhia, i ...(Adnkronos) – “La situazione più difficile oggi” in Ucraina “è nel Donbass”. Così il presidente ucraino Volodymyr ...