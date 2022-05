X Factor 2022, ecco chi sarà il terzo giudice: è stato una rivelazione a Sanremo (Di martedì 24 maggio 2022) Continuano i preparativi per la prossima edizione di X Factor: ufficializzato in queste ore il nome del terzo giudice del talent di Sky Uno. Il pubblico di X Factor attende con trepidazione la nuova edizione del talent in onda dal 2008 su Rai 2 e dal 2011 su Sky. In questi anni si sono susseguiti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 24 maggio 2022) Continuano i preparativi per la prossima edizione di X: ufficializzato in queste ore il nome deldel talent di Sky Uno. Il pubblico di Xattende con trepidazione la nuova edizione del talent in onda dal 2008 su Rai 2 e dal 2011 su Sky. In questi anni si sono susseguiti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : @dargendamico IN GIURIA A @XFactor_Italia 2022 – DAL 4 GIUGNO VIA ALLE AUDITION CON IL PUBBLICO ALL’ALLIANZ CLOUD D… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Finalmente il mio voto conterà in questo Paese” Dargen D’Amico è il nuovo giudice di #XFactor 2022 - MontiFrancy82 : @dargendamico IN GIURIA A @XFactor_Italia 2022 – DAL 4 GIUGNO VIA ALLE AUDITION CON IL PUBBLICO ALL’ALLIANZ CLOUD D… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Dargen D’Amico è uno dei nuovi giudici di X Factor 2022. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scen… - ilSipontinoNet : ?? X FACTOR 2022 ?? Tra i giudici anche Dargen D’Amico #XFactor #XF2022 -