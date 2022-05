Vaiolo scimmie: Spallanzani primi tre casi simili a ceppo africano. Accertato quinto caso (Di martedì 24 maggio 2022) Le analisi dell'Istituto Spallanzani mostrano analogie con altri casi euyropei L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 24 maggio 2022) Le analisi dell'Istitutomostrano analogie con altrieuyropei L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - pirredda5 : RT @TarroGiulio: Credo che l’attuale allarmismo sul vaiolo delle scimmie serva a consolidare una ipocondria generale diventata il principal… - Robycop51 : RT @PLubian: Questa è una minaccia reale. Altro che alieni o vaiolo delle scimmie -