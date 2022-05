Texas, spari in scuola elementare: 'Uccisi 14 bimbi e una maestra' (Di martedì 24 maggio 2022) spari a scuola in Texas, a Uvalde Roma, 24 maggio 2022 - Ennesima strage negli Stati Uniti. Almeno 15 morti (14 bambini e una mestra) - secondo la Cnn - e diversi feriti in una scuola elementare a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022)in, a Uvalde Roma, 24 maggio 2022 - Ennesima strage negli Stati Uniti. Almeno 15 morti (14 bambini e una mestra) - secondo la Cnn - e diversi feriti in unaa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - RaiNews : Ancora armi, spari e morti nelle scuole Usa. Arrestato un uomo, si presume sia stato lui a fare fuoco sui bambini… - serenel14278447 : Spari in una scuola in Texas 15 morti, il killer ha 18 anni - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Texas, spari nella scuola elementare: due bimbi morti e 13 feriti. Fermato l'attentatore - poperinotv : Gli USA devono fare qualcosa per fermare queste stragi che capitano così di frequente. Questi bambini non torneran… -