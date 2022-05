Spedire fiori a Roma | cosa c’è da sapere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 maggio 2022)deiè davvero molto semplice: nella Capitale infatti operano diverse aziende specializzate come Cocos.it, scopriamo dunquec’è daa riguardo. I, il regalo perfetto per molteplici occasioni Quella di regalareè, come noto, un’usanza molto radicata: questi doni sanno essere perfetti per le ricorrenze più disparate, dal compleanno alla laurea, dall’anniversario a San Valentino, di conseguenza chiunque può ritrovarsi dinanzi alla necessità di fare un regalo simile. Inon sono un oggetto, ed è probabilmente proprio questo il segreto grazie a cui riescono a risultare sempre così graditi: regalare dei, da intendersi ovviamente come composizioni floreali e ...