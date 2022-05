“Scusa Ilary, ma devo farlo”. Isola dei Famosi, la scelta di Alessandro: mamma Carmen in lacrime (Di martedì 24 maggio 2022) Alessandro Iannoni si ritira dall’Isola e il motivo è uno soltanto. Come abbiamo raccontato più e più volte, questa sarebbe dovuta essere stata l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. E invece il programma terminerà a fine giugno. Per questo motivo, i naufraghi hanno avuto l’occasione di continuare a giocare oppure fermarsi. È a questo punto che Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, ha rifiutato di continuare il suo percorso (ecco chi altro ha abbandonato il reality). Il ragazzo si è commosso, probabilmente per dover lasciare la mamma sola. Ma è il motivo che ha fatto tanto discutere e per certi versi piacere. “devo fare gli esami all’università, per me è importante”, ha commentato il ragazzo. Ilary Blasi cerca di convincerlo: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)Iannoni si ritira dall’e il motivo è uno soltanto. Come abbiamo raccontato più e più volte, questa sarebbe dovuta essere stata l’ultima puntata dell’dei. E invece il programma terminerà a fine giugno. Per questo motivo, i naufraghi hanno avuto l’occasione di continuare a giocare oppure fermarsi. È a questo punto che, il figlio diDi Pietro, ha rifiutato di continuare il suo percorso (ecco chi altro ha abbandonato il reality). Il ragazzo si è commosso, probabilmente per dover lasciare lasola. Ma è il motivo che ha fatto tanto discutere e per certi versi piacere. “fare gli esami all’università, per me è importante”, ha commentato il ragazzo.Blasi cerca di convincerlo: ...

Advertising

savanaceleste : Allora scusa ilaria ilary, non gaia adesso che alessandro è usciro MA LE BASIIIII #isola - chiaranosense : @Ilary_psico @MiriamPuccio1 @monicaswife__ SCUSA? - _GEIMS_ : Guendalina:Scusa ilary ma secondo me ci stanno perculando entrambi #isola - Maria61053803 : @Ri_Ghetto Chiedo scusa a Ilary ma ho riso come non mai ?????????? - fioriamoadesso : @Ilary_psico @Cronaca_di_un ila scusa non è che lo potresti mandare anche a me????? -