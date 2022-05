Scontri Spezia-Napoli | arrestato ultrà azzurro | è un pregiudicato del Vomero

(Di martedì 24 maggio 2022) È stato, in flagranza differita, uno dei tifosi napoletani che ha invaso il settore dello stadio occupato dai supporter dellodurante il primo tempo dell'ultima gara di...

Advertising

mattinodinapoli : Scontri Spezia-Napoli, arrestato ultras azzurro: è un pregiudicato del Vomero - rep_napoli : Calcio: scontri Spezia-Napoli, arrestato ultras azzurro [aggiornamento delle 10:33] - corrmezzogiorno : #Napoli Scontri durante partita Spezia-Napoli: arrestato ultrà azzurro - rep_napoli : Calcio:scontri Spezia-Napoli, arrestato ultras azzurro [aggiornamento delle 10:21] - cronachecampane : Scontri Spezia Napoli: arrestato ultras azzurro #spezianapoli #ultras -

Prendiamo, ad esempio, quanto accaduto durante la partita- Napoli giocata l'altro ieri, ... al 12' del primo tempo gli spalti dello stadio Picco sono diventati un bolgia infernale:tra ...... in quel 'quasi' è racchiusa la vergogna deglitra tifoserie che ha inevitabilmente posto in secondo piano la netta vittoria del Napoli sul campo delloe anche le indicazioni fornite ...La Spezia, 24 maggio 2022 - È stato arrestato ... ultras dei Fedayn tra i cui componenti ci sarebbero i protagonisti degli scavalcamenti e degli scontri nel post partita. Il 51enne è stato individuato .... Individuato e bloccato dopo indagini della Digos. E’ stato arrestato, in flagranza differita, uno dei tifosi napoletani che ha invaso il settore dello stadio occupato dai supporter dello Spezia dura ...