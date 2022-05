Sasso: mascherine ora è follia ideologica di Speranza, senza basi scientifiche e con caldo sono culla naturale di germi e batteri (Di martedì 24 maggio 2022) "Siamo all'Aquila e oggi ci sono più di 32 gradi, lo stesso bambino che in quinta elementare è costretto, dalla follia ideologica del ministro Speranza, a indossare una mascherina, poi uscendo da scuola, andando in palestra, al cinema o in pizzeria non è obbligato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) "Siamo all'Aquila e oggi cipiù di 32 gradi, lo stesso bambino che in quinta elementare è costretto, dalladel ministro, a indossare una mascherina, poi uscendo da scuola, andando in palestra, al cinema o in pizzeria non è obbligato". L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Scuola: Sasso, togliere obbligo mascherine in classe - Cronaca - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimuovere l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche. A chiederlo è il sottosegretario all'Istruzi… - luragiuseppe : RT @roxsasso: Non cambio idea: prorogare obbligo mascherine a scuola è ideologico non scientifico. L'ho ribadito anche oggi a L'Aquila, dov… - carolpantanifi : RT @roxsasso: Non cambio idea: prorogare obbligo mascherine a scuola è ideologico non scientifico. L'ho ribadito anche oggi a L'Aquila, dov… - orizzontescuola : Mascherine in classe, Sasso: “Follia ideologica di Speranza. La decisione non ha più basi scientifiche” -