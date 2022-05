Sangiovanni annuncia le date estive del “Cadere Volare Live 2022”

(Di martedì 24 maggio 2022) foto di Alessandro TrevesROMA –hato ledel “Cadere”, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugarmusic. Il tour estivo arriva a grande richiesta dopo il sold out di tutte ledi maggio nei super club e l’aggiunta dei due palasport il 19 ottobre a Roma (Palazzo dello Sport) e il 23 ottobre a Milano (Forum di Assago). Il “Cadere” disarà l’occasione per l’artista di presentare il nuovo progetto discografico uscito venerdì 8 aprile. “Cadere” (Sugar) declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina ...

ROMA – Sangiovanni ha annunciato le date estive del "Cadere Volare Live 2022", prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con ...Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza», ha commentato Sangiovanni. «Siamo felici, soddisfatti ed orgogliosi di annunciare per il nostro Festival, un altro grande ...