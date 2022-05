Salvini a Letta | sfasciare governo? Rivendico battaglia su casa

Advertising

petergomezblog : Ddl Concorrenza, ancora nessuna intesa. Letta: “Salvini ha superato il limite, mette a rischio il Pnrr”. Lega: “Pd… - Mr_SbOrNiA : RT @Erica43581765: ? Nessuna Correlazione. #GreenPass #Draghi #DraghiVattene #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose #Vai… - 73deva73 : RT @ItalicaTestudo: #Letta:'Gli italiani devono sapere che se #Salvini e #Meloni vinceranno governeranno per cinque anni. Non ci vengano a… - Perla19733917 : RT @ItalicaTestudo: #Letta:'Gli italiani devono sapere che se #Salvini e #Meloni vinceranno governeranno per cinque anni. Non ci vengano a… - xxEgo : RT @Erica43581765: ? Nessuna Correlazione. #GreenPass #Draghi #DraghiVattene #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose #Vai… -

"I Cinque stelle non fanno la stessa cosa di, che fa di tutto per far cadere il governo. Conte no". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a 'Oggi è un altro giorno', su Rai1. ."Enriconon mi ama e non capisco perché, dovremmo essere tutti uniti. Se per sfasciare il governo ... Lo ha detto Matteodurante la registrazione di 'Porta a porta'. 24 maggio 2022(ANSA) - ROMA, 24 MAG - 'I Cinque stelle non fanno la stessa cosa di Salvini, che fa di tutto per far cadere il governo. Conte no'. Lo ha detto ..."Salvini trova ogni occasione per giocare il gioco dello scaricabarile su Bruxelles, ma l'Europa ci da 200mld di euro, una cosa mia vista. Se posso permettermi, usiamo quei sodi per bene e poi si ...