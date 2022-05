Roma, una gru coronata africana a passeggio per il Lungotevere degli inventori (FOTO) (Di martedì 24 maggio 2022) Ormai sembra che a Roma non possa più stupirci niente. Tra cinghiali, tartarughe azzannatrici, serpenti, animali protetti, ecco un altro episodio. In mezzo al traffico del Lungotevere degli inventori una gru coronata africana, conosciuta anche come gru dalla corona dorata. Un raro uccello originario delle regioni meridionali e sud-orientali del continente africano. Ovviamente non si è a conoscenza di come sia arrivata in strada. Tra lo stupore, sono tante le persone preoccupate per la fine di questi poveri animali. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie, registrato in Italia il primo caso: isolato allo Spallanzani La gru dalla corona dorata per il Lungotevere Pare che la gru coronata sia un animale da allevamento. Potrebbe arrivare a costare circa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Ormai sembra che anon possa più stupirci niente. Tra cinghiali, tartarughe azzannatrici, serpenti, animali protetti, ecco un altro episodio. In mezzo al traffico deluna gru, conosciuta anche come gru dalla corona dorata. Un raro uccello originario delle regioni meridionali e sud-orientali del continente africano. Ovviamente non si è a conoscenza di come sia arrivata in strada. Tra lo stupore, sono tante le persone preoccupate per la fine di questi poveri animali. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie, registrato in Italia il primo caso: isolato allo Spallanzani La gru dalla corona dorata per ilPare che la grusia un animale da allevamento. Potrebbe arrivare a costare circa ...

